Rifiuti Roma | tre giorni di raccolta straordinaria dei Raee in 46 scuole romane consegnate circa 50 mc di materiali

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 30 maggio 2024) Trededicati al riciclo, alla sostenibilità e all’educazione ambientale. Il 28, 29 e 30 maggio Ama in collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo deie l’assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro diCapitale, e con il supporto dei Municipi, ha effettuato ladei(ielettronici) in 46dislocate in tutti i 15 municipi della città (3 in ogni Municipio). L’iniziativa è stata illustrata presso l’istituto Comprensivo Gianicolo alla presenza dell’assessora all’Agricoltura Ambiente e Ciclo deidiCapitale, Sabrina Alfonsi, dell’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli e del direttore generale di Ama S.p.A., Alessandro Filippi. Si tratta di una prima tappa a cui ne seguiranno altre alla ripresa dell’anno scolastico, con l’obiettivo di coinvolgere tutte ledella città.