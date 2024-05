Richard Gere appare su tappeto rosso con 3ª moglie e scatena reazioni accese – Sembra sua nipote

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si potrebbe pensare che le persone siano abituate a non conformarsi alle norme sociali in materia di appuntamenti e relazioni. Ma, ahimè, la gente ha avuto molto da ridire quandoe sua, Alejandra Silva, sono usciti per il Festival di Cannes. Un divario d’età insolitamente ampio è un argomento di controversia che varia da persona a persona. Ciò che ad alcuni va benissimo, altri lo trovano inopportuno, e non c’è una risposta univoca, a patto che entrambe le parti abbiano l’età legale per il consenso. In ogni caso, le celebrità che finiscono per innamorarsi di persone di molti anni più giovani (o più anziane) possono aspettarsi un certo calore da parte dei fan il più delle volte. Basta chiedere a Leonardo Di Caprio, la cui abitudine di frequentare donne a volte più giovani di lui di decenni è diventata popolare su Internet.