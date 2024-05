Ricci Europa divisa e irrilevante se vince la destra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Si sta sottovalutando il pericolo che stiamo vivendo. L’è circondata dalla guerra, è la parte più anziana e più frammentata del pianeta ed è una delle poche parti democratiche. In questi giorni parlo spesso dell’Inghilterra, non solo perchè sono usciti dall’e forse se ne sono pentiti, ma è sempre stata una potenza mondiale, protagonista negli scenari mondiali. Ora è completamente scomparsa, perchè è la dimostrazione plastica che le singole nazioni, in un mondo che cambia velocemente e drammaticamente, non ce la fanno più. Allora queste elezioni saranno un bivio. Se nel prossimo Parlamento europeo ci sarà una maggioranza tra il Partito Popolare Europeo, il centroclassico e l’estrema, io temo che noi rischiamo sempre più l’irrilevanza e la disgregazione”.