Fonte : spettacolo.eu di 30 mag 2024

È verissimo. Ho capito che, facendo cinema, non mi sono mai sentita così vicina a Dio come ora. Le cose, ovviamente, non saranno così semplici. La conferenza di Ricchi a tutti i costi, sequel di Natale a tutti i costi sempre diretto da Giovanni Bognetti con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Claudio Colica, Dharma Mangia Woods, Fioretta Mari e Ninni Bruschetta: “Speriamo di poter fare anche il terzo, magari in Brasile” Prima era Natale a tutti i costi, adesso invece conta essere Ricchi a tutti i costi.

Ricchi a tutti i costi conferenza | La nostra è una commedia ma d’autore