Fonte : seriea24 di 30 mag 2024

it: Notizie dallo Sport Italiano. E il 27 maggio all’ospedale, per la prima volta al mondo, è stato eseguito un autotrapianto di rene assistito dal sistema chirurgico da Vinci SP. be oppure 0478 99 53 11. Contacts Per ulteriori informazioni Catherine Zenner, Direttrice comunicazioni presso Maria Middelarescatherine.

Riassunto | La prima volta al mondo all’ospedale belga Maria Middelares grazie all’innovativa tecnologia del da Vinci SP