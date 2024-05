Fonte : game-experience di 30 mag 2024

” Il retailer ha aggiunto anche la descrizione di Resident Evil 5 Remake: “Questo titolo è caratterizzata da una nuova tecnologia sviluppata specificamente per il gioco, così come incredibili cambiamenti sia al gameplay che al mondo di Resident Evil” Precisiamo in conclusione dell’articolo che Play-Asia è un retailer noto per aprire i preordini dei giochi al centro dei rumor, così da cavalcare l’onda dell’entusiasmo dei fan, ragion per cui non è sempre pienamente affidabile.

Resident Evil 9 un noto retailer apre i preordini del gioco e dei nuovi remake della serie Capcom