Reportage choc su torture e stupri dei soldati russi | le testimonianze dall' Ucraina

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le forze armate dellaa usano la violenza sessuale come arma di guerra. Contro le donne, ma anche contro gli uomini ucraini, civili e, nei territori occupati dopo l'aggressione lanciata il 24 febbraio del 2022. È quanto emerge dai racconti agghiaccianti dei sopravvissuti fatti alla Cnn, che parlano dell'uso dell'elettroshock nelle zone genitali come della minaccia di stupro con bottiglie di vetro, della nudità imposta. Il procuratore ucraino Anna Sosonska, responsabile della divisione sulle violenze sessuali nel conflitto ucraino per l'ufficio del procuratore genitale, parla anche di «mutilazione genitale, stupro, obbligo per gli uomini di assistere a violenze sessuali su altri uomini». Ma tra le violenze sessuali «in cima alla lista c'è l'uso dell'elettroshock nella zona genitale» maschile.