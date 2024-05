Renica | Napoli – Di Lorenzo? Non so perché non dicano il vero motivo che ci sta dietro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Alessandro, ex calciatore dele allenatore“Abbiamo giocato a Frosinone, è stato bello e divertente. L’obiettivo era quello di donare il ricavato a chi ne ha bisogno” La scelta di Conte per il? Direi che è prematuro esprimere un giudizio, nessuno può dire cosa sarà. Bisogna capire quali giocatori comprerà il, se le indicazioni di Conte saranno seguite, ove mai fosse lui l’allenatore. Sicuramente Conte è un grande nome, contratto importante e forse anche un po’ eccessivo, ma se arrivano i risultati va benissimo. Conte specializzato nella vittoria? Comprando giocatori forti, facendo spendere molto alle società, Conte è come Capello da un certo punto di vista.