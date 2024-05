Fonte : spettacolo.eu di 30 mag 2024

i bambini rispondono: “No!”. eu SEGUI nel profilo Instagram di Spettacolo. Bravi! Coraggio e avanti. Care bambine e bambini, Gesù nel Vangelo ha detto che vi vuole bene. Il video inedito da bordo campo dell’esibizione di Renato Zero alla Giornata Mondiale dei Bambini, che ha cantato al cospetto di Papa Francesco il brano La vita è un dono, andando poi a stringergli la mano, manifestandogli la sua emozione Vi presentiamo il nostro video inedito da bordo campo dell’esibizione di Renato Zero alla Giornata Mondiale dei Bambini, che ha cantato per Papa Francesco il brano La vita è un dono, andando poi a stringergli la mano al termine dell’esibizione, manifestandogli tutta la sua emozione.

Renato Zero canta per Papa Francesco La vita è un dono alla Giornata Mondiale dei Bambini VIDEO inedito