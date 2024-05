Fonte : spettacolo.eu di 30 mag 2024

Dio è novità. Giornata Mondiale dei Bambini – Delegazione Polonia (foto Ivan Zingariello) Sabato si è tenuta allo Stadio Olimpico di Roma la prima Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco.

Renato Zero canta per Papa Francesco La pace sia con te alla Giornata Mondiale dei Bambini VIDEO inedito