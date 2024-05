Renato per favore Cosa sono i sondaggi? | Parenzo-Mannhimer attimi di gelo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo settimane in cui i partiti hanno cavalcato iper testare il gradimento degli italiani in vista del voto per le europee, ora è calato il buio sui dati raccolti dagli istituti demoscopici. Fratelli d'Italia raggiungerà il 30%? Il Pd riuscirà a stare sopra il 20? E chi arriverà davanti fra Lega e Forza Italia? E quali partiti supereranno la soglia del 4% per eleggere degli eurodeputati? Per saperlo bisognerà ora attendere il voto degli italiani l'8 e il 9 giugno. Niente più indicazioni daisti. Certo, nonostante lo stop alla pubblicazione, i principali istituti stanno continuando a raccogliere dati sulle oscillazioni dei principali partiti. Fra questi, ancheMannheimer sta tenendo il polso della situazione fra gli italiani.