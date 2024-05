Regala un sorriso con una pizza tutto pronto per l’evento di Autismo Campania Onlus

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 30 maggio 2024) Domenica 2 giugno a Frattamaggiore con: “Basta unae tanta buona volontà per una mattinata all’insegna del divertimento” Un evento inclusivo e gratuito organizzato dapresso la Villa comunale Chioschetto a Frattamaggiore. L’appuntamento è per domenica 2 giugno 2024, dalla 10 alle 13:30porterà avanti il progetto itinerante “uncon una” per i bambini ed i ragazzi che potranno sperimentare l’arte deliolo. «Quando c’è onestà, trasparenza, cuore e amoreè possibile – afferma Salvatore Cimmino, presidente di– sopratinsieme possiamo creare una comunità educante che sia in grado di andare oltre la diagnosi».