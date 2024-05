Reddito Meloni | Chi non vuole lavorare non pretenda il mantenimento Schlein | Per lei la povertà è una colpa per noi un problema

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una, la presidente del Consiglio Giorgia, sostiene che solo il 12% di coloro che percepivano ildi cittadinanza e potevanosi sono iscritti alla piattaforma per i corsi di formazione e trovare lavoro. E quindi, insomma, è probabile che molti ex percettori non stessero cercando lavoro: “Solo che se non vuoinon puoi neanche pretendere di essere mantenuto con i soldi di chi lavora duramente tutta la settimana”. L’altra, Elly, la definisce “senza ritegno” per le argomentazioni sul tema: “Per lei laè una, per noi è unsociale”, ha sintetizzato la segretaria del Pd. A poco più di una settimana dal voto per le Europee, sono la lotta allae il sostegno a chi non ha un lavoro a incendiare lo scontro tra le leader dei due principali partiti.