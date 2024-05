Reclutamento di insegnanti di religione cattolica | al via due bandi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato dueche disciplinano le procedure ordinarie per ildidi(IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria. Sono 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie,te contestualmente dal Ministero, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni in totale saranno 6.428. La selezione si terrà a 20 anni dalla prima, e finora unica, procedurata nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della