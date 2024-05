Recensione PowerA Lumectra | il pad per Nintendo Swwitch che tutti doverbbero avere

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 30 maggio 2024) In questo articolo andremo a vedere ladelun pad perSwitch ben costruito e molto affidabile ma non è tutto qui! ildi! Questo controller wireless potenziato non solo offre un’esperienza di gioco fluida e precisa, ma vanta anche una straordinaria illuminazione RGB personalizzabile. Ilvanta 24 colori diversi distribuiti su quattro zone di illuminazione individuali. Potrai scegliere di illuminare l’intero controller con un unico colore, creare un effetto arcobaleno o personalizzare ogni zona con un colore diverso per abbinarla al tuo stile di gioco. Design ergonomico per un comfort duraturo, oltre all’illuminazione RGB personalizzabile, iloffre anche una serie di funzionalità avanzate per migliorare il tuo gioco come ad’esempio i pulsanti posteriori programmabili.