(Di giovedì 30 maggio 2024) ReIII affronta una fase delicata della sua monarchia. La sua malattia e l’assenza di Kate Middleton a causa del cancro rendono la Famiglia Reale meno disponibile a essere presente agli impegni. Alcune fonti avevano suggerito che potesse coinvolgere le sue nipoti: le nipotied. Tuttavia, per un altro esperto è altamente improbabile che ciò accada, per unmolto specifico. Secondo un esperto reale, è improbabile che recoinvolga le sue nipoti negli impegni della Famiglia. Le due figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson, infatti, non sono attualmente chiamate a condividere il carico di lavoro degli altri reali. Nonostante i loro titoli e i loro trattamenti da Altezza Reale, la principessae la principessa Eugenia non hanno mai ricoperto ruoli reali ufficiali e sono entrate a far parte della cerchia ristretta dei reali solo per celebrare occasioni speciali familiari.