Rai2 chiude con i reality show | sparito anche Il Collegio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un tempo, negli anni d’oro del trash televisivo e dei super contratti,era la casa deitargati Rai. Il più celebre è stato senza dubbio L’Isola dei Famosi chiamato da Simona Ventura non a caso “il più grandetargato” andato in onda per ben otto edizioni consecutive. La seconda rete ha poi ospitato tre edizioni di Music Farm, ha visto nascere La Talpa e portato nel nostro paese X Factor. È stata poi la volta di Wild West di Alba Parietti, di The Voice Of Italy, dello sfortunato Star Academy (versione Rai di Operazione Trionfo) edelsui ballerini Academy condotto da Lucilla Agosti. Impossibile poi non citare Pechino Express, il più recente Ile il nuovo La Caserma., anno dopo anno, ha deciso di non rinnovare i suoiche sono migrati altrove: Mediaset si è preso L’Isola e La Talpa, Sky ha preso X Factor e Pechino Express, mentre Rai1 ha proposto tutti gli spin off di The Voice.