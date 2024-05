Rai Cartoons On The Bay | i vincitori del concorso ‘Pitch Me’

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pescara, 30 mag. (askanews) – Una storia che intreccia la famiglia alla salvaguardia dell’ambiente, il mondo del lavoro che trasforma l’uomo in creature magiche e forse fuori dall’ordinario, una storia dolorosa raccontata con gli occhi di un ragazzo sulla deportazione ad Auschwitz. Sono questi i temi che più hanno coinvolto la giuria del premio “Pitch Me!” ildi “On The Bay” dedicato ai progetti di animazione prodotti dai giovani talenti. Undici i progetti finalisti presentati al Festival che si tiene in questi giorni a Pescara e fino al 2 giugno. Si aggiudica il primo premio “Zilìa”, soggetto e regia di Marialuisa Fiori, Sara Cuperlo, Licia Fiorentini, Chiara Musa, Mariana Califano. Protagonista Zilìa che deve salvare l’isola di Marigosa e le persone che ama dalla furia del mare che lei stessa ha scatenato.