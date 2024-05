Qui la viticoltura rischia di scomparire Il grido d' allarme dei Colli Bolognesi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Novanta cantine del Consorzio vinisi appellano ai prossimi candidati alle elezioni amministrative di giugno. I produttori dei vini della DocgPignoletto e Docchiedono azioni a tutela delladina, che da anni sta vivendo una situazione critica, fatta di calo produttivo, progressivo abbandono dei vigneti e chiusura di molte attività agricole. Lo scenario è definito preoccupante sia per le singole aziende del comparto vitivinicolo locale, sia per le possibili conseguenze su tutto il tessuto socio-economico dell'areanare, per gli effetti su ambiente e territorio. Il Consorzio parla, da un lato, di «progressivo deterioramento del paesaggio, fulcro dell'enoturismo nelle zone limitrofe di Bologna» e, dall'altro lato, di «dissesto idrogeologico, già acuito in questi anni dal cambiamento climatico».