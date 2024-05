Questioni di etichetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Come ogni anno con l’avvicinarsi della bella stagione (che stavolta sta tardando ad arrivare, a dirla tutta) scattano le immancabili polemiche legate al dress code tra i banchi di scuola. L’ultimo caso è scoppiato nel Milanese. Al centro del contendere questa volta sono finiti un paio di pantaloncini da basket. E così – al netto della polemica del momento - ogni anno ci ritroviamo a discutere di buonsenso e buongusto, a ragionare su tessuti e lunghezza di gonne e pantaloni. E se chiaramente le scuole non possono e non devono diventare una succursale di un lido balneare, in alcuni casi - quelli meno “eclatanti” - quando si parla di abbigliamento, si entra in un terreno molto incerto, che spiana il campo alla soggettività. E ogni tanto vien quasi nostalgia delle tanto vituperate divise di una volta che, certo, lasciavano poco margine alla creatività.