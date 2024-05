Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Nei temi dei ragazzi trova da 15 anni le fragilità e le frustrazioni che non riescono a raccontare ai genitori ma anche l'amore che provano per loro, ha dunque deciso di condividere il tutto in un post su Facebook. Lori Singaraju è un'insegnante del sesto anno di scuola, che insegna letteratura inglese.

Quello che i figli non dicono ai genitori | un’insegnante rivela cosa scrivono i ragazzi nei loro temi