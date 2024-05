Quella vecchia cara bici Mi accompagna da 29 anni Ma qualcuno l’ha rubata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Viareggio, 30 maggio 2024 – Era il 1995 quando Antonella acquistòcletta: una Kastle blu scuro, col cambio. "E per l’epoca – racconta – era una gran bellacletta". Era da poco diventata mamma, e con sua figlia nel seggiolino Antonella ha attraversato giorni indimenticabili. Poi per ventinove, mentre la sua bambina si è fatta donna,stessaclettaovunque. Ogni giorno a lavoro, d’estate e d’inverno, anche quando il tempo era incerto, in tutti i quartieri della città. Perché "Viareggio è fatta per essere vissuta in". Fino a quando – martedì –ha rubato, macletta. Era legata ad un palo, in via Saffi. In Passeggiata. Antonella è entrata a lavoro, e quando è uscita la suanon c’era più.