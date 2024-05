Quella scritta sul muro di una borgata a Courmayeur | Elsa Fornero e i soldi schiaffo ai poveri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) L'ex ministro delle Lacrime, la madre di tutti gli esodati e la fustigatrice dei "choosy", oggi ci spiega come spendere i nostrini.su La Stampa infatti verga un fondo con titolo dal sapore quasi sovietico, "Il dovere di insegnare come spendere i", insomma l'ortodossia del denaro, anche se poi vai a leggere e capisci qualcosa in più. In primis che questa ortodossia (nello spendere) il denaro è in verità volubile, variabile. E poi capisci che in fondo in fondo (anche nell'articolo, proprio in termini di righe) si tratta di uno spottone - volgarmente "marchetta", così in gergo giornalistico - a Il sapere che conta, edizioni Mondadori, libro di Anna Maria Lusardi sull'educazione finanziaria, appunto. Ecco, ma perché parliamo di tutto ciò? Semplice: perché alcuni passaggi dello scritto della, francamente e oggettivamente, colpiscono.