Quanto costa l’ibernazione?

(Di giovedì 30 maggio 2024), ovvero il congelamento post-mortem, è un’operazione che può sembrare avveniristica, ma che per la start up tedesca Tomorrow Biostasis, fondata dal dottor Emil Kendziorra, è già realtà. A un costo ovviamente elevatissimo: 200 mila euro. Una cifra molto alta che tuttavia non ha scoraggiato i pochi fortunati che si sono rivolti all’azienda per essere messi al fresco. E non scoraggia nemmeno le 400 persone già in lista d’attesa. Come funziona? Una volta accertata la morte della persona che si è rivolta alla Tomorrow Biostasis, ambulanze specializzate prelevano i corpo che viene sottoposto a manovre specifiche per ritardare la degenerazione cellulare. Quindi, compressioni toraciche e somministrazione di ossigeno. Il tutto, a una temperatura notevolmente più bassa del “normale”.