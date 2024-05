Quando si vota per le elezioni europee in Italia | date e orari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 - È tempo di recarsi ai seggi. Nel weekend dell'8 e 9 giugno 2024 si voterà in tuttaper le, mentre in alcune città per lecomunali. Ma andiamo con ordine. Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Ecco quanto guadagna uno scrutatore ai seggi Lezioni per il Parlamento europeo si tengono ogni cinque anni e questerinnoveranno il Parlamento eletto nel 2019. L'potrà eleggere 76 membri distribuiti secondo un sistema proporzionale che comprenderà tutti i partiti arrivati sopra la soglia di sbarramento fissata al 4%. Inl'elettorato verrà distribuito su cinque circoscrizioni di dimensione sovra-regionale: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare.