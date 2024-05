Quando Lino Banfi si indigna per il linguaggio delle Cariche | il mondo alla rovescia noi eravamo guitti non politici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Abitiamo in un Paese dove il commediante de L’ Esorciccio finisce per essere un moderato in confrontoPresidente della Repubblica ed al Pontefice Sommo. Dopo lo “str**za” della Meloni il dibattito è esploso: la sdoganazione della parolaccia fin dove arriva? Non si sa, a quanto pare, matenta di prendere parteconversazione nazionale sul turpiloquio. Lui, il personaggio della commedia che forse di più ne ha usate, di parolacce, con un’intervista entra a pieno pari nel dibattito.Leggi anche: Giorgia Meloni sullo “st**za” a De Luca: “Mi osno solo difesa”Leggi anche: De Luca su Meloni: “Non ho sentito”e il turpiloquio (ma solo per il cinema” Pugliese, mimica e turpiloquio: questi gli ingredienti della ricettaana.