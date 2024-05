Quando la depressione si è impossessata di me

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 30 maggio 2024) Marco De Lauri,26 anni, in arte Sethu, ha partecipato al Festival di Sanremo 2023. Da lì è tornato il buio, e i demoni da affrontare. E oggi che torna con il primo album, qui ci racconta le ansie e le fragilità di una generazione. «Voglio dire a tutti "Ehi se hai un problema dillo! Io non sto peggio di te, io sto come te».