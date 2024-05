Qualiano Biblioteca Comunale | presto bando per il gestore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024): il Sindaco chiede di individuare, attraverso unper gli Enti del Terzo Settore, ildellaaffaire. Nel giro di 3 giorni dalla pubblicazione dell’articolo dal titolo “diin condizioni fatiscenti”, sono accadute due cose. La prima: avvenute le pulizie in modo insufficiente con la spruzzata di profumo prontamente segnalata con l’articolo dal titolo “. Dopo il nostro articolo ripulita superficialmente”. La seconda: la proposta del Sindaco De Leonardis, alla Giunta, in un atto di indirizzo, di trovare, attraverso unpubblico, un Ente del Terzo Settore in grado di gestire la, dopo che il precedenteè andato in pensione.