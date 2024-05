Fonte : infobetting di 30 mag 2024

Casper Ruud, anche se per i bookmaker è nettamente favorito e probabilmente è giusto così, pescando Alejandro Davidovich Fokina come avversario di secondo turno a nostro parere non è stato granché fortunato. Per i precedenti vi rimandiamo alla solita sezione dedicata nelle quale verificherete voi stessi come il tennista andaluso sia stato in grado di InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici .

Pronostico e quote Alejandro Davidovich Fokina – Casper Ruud Roland Garros 30-05-2024