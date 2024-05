Prodotti scaduti multati bar e macelleria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nuovi controlli nei locali: trovatie scarse condizioni igienico sanitarie: bar esanzionati per 18mila euro. Martedì gli agenti del commissariato, le unità cinofile antidroga della questura di Ancona e la polizia locale, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, hanno attuato un servizio straordinario di prevenzione. Con l’impiego del cane Edox, sono state setacciate le aree più sensibili della città. Controllate 5 attività commerciali. In un bar, all’interno di un’area di servizio non erano esposti diversi avvisi e informazioni tra cui la licenza, gli orari e il divieto di fumo. Ma vi eranoe in cattivo stato di conservazione, etichette non in lingua italiana neicosmetici, una pedana accesso laboratorio basculante e pericolosa per la sicurezza lavoratori e precarie condizioni igieniche.