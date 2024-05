Prodotti contraffatti Italia invasa | quali sono i più acquistati e a cosa fare attenzione soprattutto online

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Molti di noi nemmeno se ne accorgono, eppure nelle nostre case entrano di continui. E questo è molto grave. Non solo perché latà è minore e spesso non vengono rispettati gli standard di sicurezza e salute, ma anche perché l’afdei falsi marchi è un duro colpo per le aziende e mette a rischio 268mila posti di lavoro. Negozi, bar e ristorantiinfatti sempre più minacciati dall’abusivismo commerciale, dalla contraffazione e dal taccheggio, che da soli “scippano” ai fatturati, secondo un’indagine Confcommercio-Format Research ripresa da Il Messaggero, tra i 22 e i 23 miliardi di euro. I numeriimpressionanti, basti pensare che un consumatore su quattro, afferma la ricerca, ha acquistato un prodotto contraffatto o un servizio illegale nel 2023.