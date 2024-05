Prodi | Nato? Rischio escalation da tutte le parti mi preoccupa temo l’incidente Solo accordo Usa-Cina può chiudere la guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Con la posizione del segretarioJens Stoltenberg sulle armi, per autorizzare l’Ucraina ad attaccare in Russia con armi consegnate dai paesi occidentali (sulla quale si è allineato il presidente francese Emmanuel Macron), c’è ildi un’ulteriorein Ucraina? Mimolto l’che c’è dae due le, perché. Quando crescono le tensioni, ho paura che possa scappare qualche incidente, di cui non abbiamo bisogno”. A sottolinearlo, alle telecamere del Fattoquotidiano.it, l’ex presidente del Consiglio e della commissione Ue Romano, a margine della presentazione al Maxxi di Roma del libro “Nelle vene di Bruxelles“, edito da Solferino, di Paolo Valentino, a lungo inviato e corrispondente del «Corriere della Sera» in Europa.