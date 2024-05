Pro Vita Famiglia denuncia nuove minacce alla sede romana | Subiti dodici attacchi in 3 anni tutti i partiti condannino

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Pagherete”, “Non vi daremo pace”, “Rivolta Trans”. Queste alcune dellerinvenute la mattina di giovedì 30 maggio sulle serrande dellanazionale di ProOnlus a Roma, in Viale Manzoni, eseguite nella notte con bombolette spray da attivisti del movimento LGBT Priot Pride, che ha rivendicato l’atto sui propri social network. Pro: “Affissi sui muri esterni dell’ufficio, manifesti in cui si vede la bandiera della Palestina sventolare sulla Basilica di San Pietro in fiamme” Come spiegano dall’Onlus, “Il gruppo responsabile dell’attacco ha manomesso le telecamere di sorveglianza oscurandole con vernice rossa, ed affisso sui muri esterni dell’ufficio 15 manifesti in cui si vede la bandiera della Palestina sventolare sulla Basilica di San Pietro in fiamme, e lo slogan ‘Queers for Palestine’”.