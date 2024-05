Prima tegola per Fonseca l’avventura al Milan parte col piede sbagliato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 30 maggio 2024)per: ufficialmente la sua avventura dentro ilnon è iniziata ma il tecnico portoghese si potrebbe già ritrovare senza un obiettivo di mercato. Ecco la situazione Paulosalvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere il prossimo allenatore del. La dirigenza rossonera ha scelto l’ex Roma come erede di Stefano Pioli. E l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, anche se si parla di un suo arrivo ao nei primi giorni di luglio per dei motivi fiscali che lo riguardano da vicino in Francia.(Lapresse) – Ilveggente.itMigliorare il secondo posto – e ovviamente vincere lo scudetto – è senza dubbio l’obiettivo di una squadra come quella rossonera. Ibrahimovic è impegnato a costruire la rosa insieme a tutti gli altri dirigenti e come sappiamo ha messo nel mirino anche Zirkzee, il centravanti del Bologna che ha incantato nel corso di questa stagione.