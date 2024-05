Prima di COP16 saranno inaugurati primi progetti di Fondo per biodiversita’ di Kunming

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pechino, 30 mag – (Xinhua) – Un funzionario cinese ieri ha dichiarato che ilper ladi, recentemente istituito, dara’ un contributo tangibile alla conservazione dellaglobale, con ichequest’annodella cruciale conferenza delle Nazioni Unite sulla. Zhang Yujun, funzionario del ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa. Ile’ stato inaugurato martedi’, quando il ministero ha firmato accordi di cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente e l’Ufficio delfiduciario multipartner delle Nazioni Unite. Ilfornira’ assistenza gratuita sotto forma di sostegno finanziario, tecnico e di capacita’ ai Paesi in via di sviluppo per l’attuazione del Quadro globale per la-Montreal, secondo i principi del multilateralismo e delle operazioni internazionali, ha dichiarato Zhang.