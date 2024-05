Prima Categoria Labor Cesare Giovagnetti non è più l’allenatore

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo la salvezza tramite play-out, l’ex Cingoli Calcio, Appignanese e Filottrano Calcio lascia Santa Maria Nuova. Il nuovo allenatore sarà ufficializzato nei prossimi giorni SANTA MARIA NUOVA, 30 maggio 2024 – Era nell’aria, ora è ufficiale:non è piùdella. Ce lo ha comunicato la società, che non finirà mai di ringraziarlo per quanto di buono ha costruito a Santa Maria Nuova nelle sue esperienzeine dal novembre 2014 al 2022 e nel 2023-2024. “Lo ringrazieremo per sempre – specifica il ds Loris Gasparri – per quello che ha dato per i nostri colori. Non lo dimenticheremo mai. Il nuovo allenatore verrà comunicato in seguito, nei prossimi giorni“.lascia dove la salvezza tramite play-out di quest’ultima stagione 2023-2024, anche se la società non aveva mai nascosto le proprie ambizioni di vertice.