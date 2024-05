Previsioni meteo fine maggio inizio giugno | temporali al Nord e tempo instabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lein Italia per gli ultimi giorni die i primi dinon promettono niente di buono. Giovedì 30 e venerdì 31ci sarà infatti un peggioramento delle condizionirologiche soprattutto al, con fenomeni piovosi anche intensi e localmente sparsi a carattere di nubifragio. Sabato 1 e domenica 2, invece, ildovrebbe aprirsi con unsettimana previsto piuttosto, soprattutto sulle zone interne.Leggi anche: Mal, allertagialla perin sette regioni per mercoledì 29Dunque, secondo gli esperti, una circolazione depressionaria densa di aria più fresca in quota rimane posizionata sull’Europa centro-occidentale, rendendo cosìla situazione metereologica anche in Italia specie sulle regioni del