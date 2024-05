Premio Cesarini 2024 | bagno di folla per Spalletti

Leggi tutta la notizia su seriea24

Grande successo a Jesi per la nona edizione del Premio Renato. Grazie alla rete messa a segno al minuto di gioco 103 contro l'Empoli il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic si è aggiudicato il Premio Renato per la stagione calcistica 2023/2024. Per la B vince Leo Stulac del Palermo con la rete realizzata al 103' contro lo Spezia. Lunedì pomeriggio, al Teatro Pergolesi di Jesi, si è tenuto un 'Talk Show' seguito da una premiazione e una cena di gala al Salone delle Feste dell'Hotel Federico II di Jesi. A Teatro il CT Luciano Spalletti è stato premiato da Valerio Zanaglio (Presidente Zato Spa e Vice Presidente Vedrai Spa). Presenti e premiati il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, l'ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, il Presidente Parma Kyle Krause (il Dirigente Stefano Perrone ha ritirato il premio), l'ex Presidente della Roma Rosella Sensi, il calciatore del Bologna e della Nazionale Riccardo Orsolini, Alessandro Gabrielloni bomber del Como (neo-promosso in Serie A), gli ex azzurri Giuseppe Baresi e Nicola Berti, Massimo Bonini, Michele Padovano, Odoacre Chierico, Sergio Paolinelli.