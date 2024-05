Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

. . L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito web la guida aggiornata "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024" , un documento completo che riassume le normative e le prassi vigenti in materia di ritenute , oneri detraibili e deducibili , crediti di imposta , erogazioni liberali , e detrazioni pluriennali per spese in campo edilizio.

Precompilata ecco tutte le agevolazioni della dichiarazione dei redditi 2024 La guida dell' Agenzia delle Entrate