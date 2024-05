Prato anziana scippata | la baby gang inchiodata dalle telecamere di videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su lanazione

30 maggio 2024 - Un'anziana è stata derubata della sua collana nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava in piazza del Pesce. A compiere il furto una baby gang composta da tre ragazzi minorenni, che hanno avvicinato la signora con la scusa di chiederle l'ora, per poi strapparle l'oggetto di valore e darsi alla fuga. L'anziana si è presentata presso il piantone di Palazzo Comunale in stato di agitazione, raccontando di essere stata appena derubata. La polizia Municipale ha subito visionato le telecamere del circuito cittadino di videosorveglianza che avevano ripreso la scena: grazie ai fermi immagine ricavati è iniziata la ricerca dei soggetti sul territorio, con il ritrovamento di due di loro solo dopo pochi minuti ad opera di una pattuglia in via Pistoiese, mentre il terzo è stato rintracciato dall'Unità Investigativa sopraggiunta per affiancare le indagini.