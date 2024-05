Povertà Vignola Fondazione Cesvi | Lavoriamo per contrastare trascuratezza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Milano, 30 mag. - (Adnkronos) - “Comeoperiamo sul territorio italiano attraverso le strutture della ‘Casa del Sorriso' attenzionando il tema del maltrattamento e dellaintesa come incuria. È il caso di quei bambini che arrivano presso i nostri centri trascurati: non hanno i capelli lavati, non hanno gli abiti e la biancheria cambiata”. Roberto, vice direttore generale, spiega così l'operato delle Case del Sorriso. Lo fa intervenendo a margine della conferenza stampa organizzata dallae da Dixan (Henkel) ‘Oltre la superficie: Analisi e proposte per combattere ladi igiene'. Durante la conferenza sono stati presentati i dati di una ricerca condotta da Ipsos rispetto al sentiment degli italiani su temi qualidi igiene e futuro economico del Paese.