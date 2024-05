Fonte : calcioweb.eu di 30 mag 2024

L'articolo Povertà, Bova (Ipsos): “Percezione italiani sovrastima fenomeno” CalcioWeb. Ed è proprio il pessimismo ad accompagnare la sovrastima: ?È un po? un riflesso di quella condizione di pessimismo che c’è nel Paese sulla propria condizione economica e sulle direzione in cui sta andando il Paese stesso che si riflette in questa sovrastima della percezione della povertà in Italia?, conclude Bova.

Povertà Bova Ipsos | Percezione italiani sovrastima fenomeno