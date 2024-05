Fonte : sport.periodicodaily di 30 mag 2024

Probabili formazioni Portland Timbers vs Houston Dynamo Possibile formazione titolare dei Portland Timbers:Pantemis; Mosquera, E. Grazie alla vittoria per 2-0 sull’Austin FC all’inizio della settimana, i Timbers si trovano al nono posto della Western Conference, a soli due punti dagli Orange Crush, che hanno sconfitto i Colorado Rapids per 3-1.

Portland Timbers vs Houston Dynamo – probabili formazioni