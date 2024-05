Port Authority Paolo Annale | Sono sbigottito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Viareggio, 30 maggio 2024 – «La sostituzione dei vertici di Autorità, Istituti, Agenzie, Banche, e in generale nei punti chiave dell’amministrazione che regola la vita pubblica, coma spesso un “balletto delle nomine”, a cui siamo tristemente abituati. Nel caso dell’Autoritàuale pare che al balletto si sia sostituita una danza scomposta dove non si sa più chi siano i suonatori, per chi si suoni e chi sia a danzare»., segretario provinciale della Federazione di Lucca e Versilia del Partito Comunista Italiano è «» da quella che definisce la «danza scomposta». «Ma come si fa? – si domanda – il presidente della Regione invia le pec, fa preparare gli atti dagli uffici per la legittimità della nomina, fa votare la commissione consiliare che incassa anche due voti dell’opposizione (quelli dei leghisti Massimiliano Baldini e Marco Landi, ndr) e poi anziché procedere alla nomina del segretario generale vacante da un anno, perché il Tar ne aveva annullato la procedura accogliendo il ricorso del Comune di Viareggio, firma un’altra proroga? C’è qualcosa che non quadra», scuote la testa