Ponte Messina | Bonelli ‘Salvini risponderà di sperpero’

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Ogni volta che il ministro Salvini parla dell’inizio dei cantieri per ilsullo Stretto, la data si sposta sempre più avanti. All’inizio dell’anno aveva annunciato che i lavori sarebbero iniziati entro l’estate, ora apprendiamo che saranno posticipati entro la fine dell’anno”. Così il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo.“Numeri e parole vengono lanciati con leggerezza: inizialmente si parlava di 130.000 posti di lavoro, poi il numero è stato ridotto drasticamente a 4.000, escludendo l’indotto. È importante chiarire che attraversare lo Stretto in traghetto non richiede tre ore, come affermato da Salvini, ma tra i 40 e i 60 minuti. Con il, si prevede una riduzione del tempo di percorrenza a 25 minuti per le auto e a 30 minuti per i treni.