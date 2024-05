Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

Angela ha inoltre ottenuto uno degli obiettivi non dichiarati della Rai: unificare il Paese anche negli ascolti, visto che punte oltre il 20% sono state registrate in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia e in grandi città come Milano, Bologna, Torino, Roma.

Pompei gli ascolti volano | l' ultima scommessa vinta da Alberto Angela