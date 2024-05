Pomezia, Rentokil Initial Italia con Legambiente per la pulizia delle spiagge

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Il Gruppo, leader mondiale nella fornitura di servizi per la gestione degli infestanti e servizi per l’igiene, è da sempre attento a ridurre l’impatto sociale e ambientale della propria attività ine nel mondo. Anche quest’anno, infatti, rinnova il suo impegno in termini di responsabilità sociale, dedicando tempo e attenzione al territorio in cui opera per renderlo più fruibile per i dipendenti e per i cittadini. L’impegno, in linea con la mission del brand “Protecting People. Enhancing lives. Preserving our planet”, si concretizza in alcune iniziative specifiche, come il progetto “Park Litter e Beach Litter”, in collaborazione con, volto alla cura di parchi e litorali marini, tramite la raccolta ed il successivo censimento dei rifiuti presenti in un’area di 100 mq definita “transetto”.