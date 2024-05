Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

Complessivamente, sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un totale di 920 euro.

Pomezia aveva quasi mille euro in banconote false | arrestato 20enne