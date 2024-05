Pokémon Special Championship Bologna 2024 rivelati tutti i dettagli dell’evento

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 30 maggio 2024) La stagione competitiva dientra nel vivo e fa tappa direttamente in Italia con il. Il 1° e il 2 giugno, infatti, gli allenatori dei videogiochiScarlatto eVioletto su Nintendo Switch e i giocatori diGO e del Gioco di Carte Collezionabili, avranno l’occasione di aggiudicarsi preziosiPoint presso il padiglione 20 diFiere. Durante questoe evento, infatti, i player di tutto il mondo si scontreranno in sfide all’ultimo colpo per riuscire a conquistare un invito ai Campionati Mondiali diche si terranno alle Hawaii, il prossimo agosto. Si tratta di appuntamento davvero imperdibile dedicato ai veri appassionati che potranno trascorrere un weekend in compagnia dei propri mostriciattoli tascabili preferiti anche online.