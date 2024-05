Pneumologo Papi | Contro asma e Bpco proteggere anziani e fragili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "In Italia le persone con patologie respiratorie croniche sono una sostanziale percentuale della popolazione generale, come nei Paesi sviluppati. Stiamo parlando dell', che colpisce il 4-8% della popolazione generale, e dellache interessa il 10-11% della popolazione generale, percentuale che sale al 15-20% tra gli over 65. La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una patologia legata prevalentemente all'esposizione al fumo di sigaretta e riguarda in prevalenza le persone in età avanzata. Quindi patologie estremamente frequenti, con un carico clinico e un carico economico assolutamente rilevante. Fondamentali dunque la prevenzione e la protezione dei più". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Alberto, direttore della Clinica Pneumologica dell'Università di Ferrara, a margine del convegno promosso da Gsk - oggi e domani a Roma (Auditorium della Tecnica) - con oltre 200 pneumologi italiani riuniti per fare il punto sulle nuove terapie a disposizione per le patologie respiratorie.